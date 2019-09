Raba 5 ekstreemspordikeskus alustab hooaega

Jätkub selle aasta alguses alanud solidaarsuskorpuse projekt, mis on mõeldud kogukonnale ja raskustega noortele. “See koondab aktiivseid noori ja meie ülesanne on läbi selle suunata nad õigele teele tagasi. Korraldame eri tegevust, väljasõite ja muid üritusi,” seletas Paimre.

Paimre jutu järgi on keskuse peamine eesmärk endiselt suunata noori spordi juurde.

Avamisel on kohal rühmitus KeerdTrepp, mille liikmed näitavad demoesinemisel trikke. Toimub väike mõõduvõtt ja harrastajatelegi jagatakse näpunäiteid.

“Mänguasi pakub tohutult palju kombinatsioone, eri trikkide sooritamine ja uute leiutamine teeb asja põnevaks,” ütles Paimre. “See treenib koordinatsiooni, arendab keskendumisvõimet, pakub eneseteostust ja on hea vaheldus. Kindlasti on see nutitelefoni asemel üks paremaid mänguasju koolis vahetunni veetmiseks.”