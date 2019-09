Tellijale

Aastaid tagasi, kui praegu 26aastane Keskülla veel lasteaias käis, küsis järjekordsel lasteaia esinemisel keegi võõras naine tirtsu emalt, kas too tüdruk, kes seal nii julgelt esineb, on tema tütar.

“Tal on hea rütmitaju ja ta liigub hästi. Ta tuleks kindlasti tantsukooli panna,” soovitas too naine. Ema võttis nõu kuulda ja nüüdseks on tütar tantsinud üle 20 aasta.