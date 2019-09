Selgusid Tori valla aasta haridustöötajad

Jänesselja lasteaia muusikaõpetaja Nelli Vadam, kellel tänavu täitus lasteaias töötamisest 34 aastat ja kes nende aastatega on andnud nii laste kui lasteaia arengusse märkimisväärse panuse, ei olnud ajakirjaniku helistades veel teadlik, et selline tiitel on temale omistatud. “Issand jumal, see on väga tore uudis!” väljendas ta siirast üllatust ja rõõmu. “Tunnustus on väga tore asi, tore, kui märgatakse.”

Vallavalitsusele esitatud kirjelduses on toodud välja, et Vadam on väga palju kaasa aidanud Jänesselja lasteaia eripära arendamisele ehk rahvakultuuri tundmaõppimisele. Ta peab tähtsaks rahvakultuuri püsimist ja rahvakalendri tähtpäevade tähistamist lasteaias ning on olnud lasteaia laulu- ja tantsupeo traditsiooni loomise toetaja. “Nelli Vadamil jätkub head sõna ja sooja südant iga lapse jaoks, tema muusikatunnid on professionaalsed ja vaheldusrikkad, pakkudes lastele nii laulu, rütmi- ja pillimängu, tantsu kui loovliikumist,” seisab tutvustuses.

Tori põhikooli tantsuringide juhendaja Andra Sõmer. FOTO: Erakogu

Pea 13 aastat Tori põhikoolis tantsuringe juhendanud Andra Sõmer sõnas, et ei osanud niisugust tunnustust oodata, kuna ei ole konkreetselt õpetaja, vaid huviringi juhendaja. “Nüüd on vist natukene muudetud seda korda ja juhendajaid saab ka esitada,” oletas ta.

Kolleegid kirjeldasid Sõmerit kui äärmiselt koostöövalmit inimest, kelle julgustusel on paljud kogukonnaliikmed leidnud tee võimlasse. Peale tantsuringide juhendamise töötavat Sõmer võimla administraatorina, tema ülesanne on koordineerida tööd võimlas ja valla spordiüritusi, juhendada jõusaalis treenijaid, anda trenne, toetada spordialgatusi, otsida koostööpartnereid ja leida projektide kaudu lisaraha piirkonna spordielu toetuseks.

“Minu soov on anda õpilastele ellu kaasa armastus tantsu vastu, harjumus ennast liigutada ja julgus end laval vabalt väljendada,” kommenteeris aunimetuse saaja.

Sindi lasteaia üldlogopeed Astrid Närep. FOTO: Erakogu

Samuti tunnustuse pälvinud Astrid Närepi puhul tuuakse esile, et ta arvestab lapse kui isiksusega ja on sõbralik. “Ta on kohusetundlik, abivalmis, kompetentne ja tänu sellele kolleegide ja lapsevanemate seas hinnatud,” kiidavad kolleegid. Närep osaleb aktiivselt lasteaia tervisenõukogu töös, ta on korraldanud laste kunstiloomingu näitusi, tema algatusel on toimunud Sindi lasteaia luulepäevad, Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks koostas ta kogumiku “100 terakest Sindi lasteaia lastelt”.