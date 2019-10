Tellijale

Tänava- ja eriti kohvikumuusika ei ole Eestis väga hinnatud, pigem hääbunud. Seda kinnitavad elavast muusikast tühjad tänavad ja kohvikud. See ei pruugi küll olla muusika, mida kuulaks rannas kõlari helinuppu põhja keerates, kuid see on stiil, kus saab nautida muusika toorust ja ehedust.