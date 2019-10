Jaak Uibu: Sündimus – rahva tervise tähtsaim näitaja

Sündimusest sõltub rahva püsimine ja seda loetakse rahva elujõu näitajaks. FOTO: Urmas Luik

Rahva tervise näitajaid on sadu, aga tähtsaim neist on sündimus. Selline seisukoht on mul kujunenud, kirjutades artikleid ja raamatuid rahva tervisest. Kui panin kokku võrguväljaannet “Eesti rahvastiku tervis XXI sajandi künnisel”, siis selles ühendasin tervisenäitajad demograafilistega, sest rahvastiku plaanis kirjeldavad nad kõik sama objekti. Üksnes sündimuse kaudu tagatakse rahvastikuprotsessi pidevus ehk rahva püsimine ja seda loetakse elujõu näitajaks.