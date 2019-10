Tellijale

Kõige nooremad osavõtjad on kuue- kuni seitsmeaastased, vanima vanuserühma moodustavad 19aastased ja vanemad ning võistlus on mõeldud oma lauljateed alustavatele noortele. Tõuke korraldada niisugune konkurss-festival sai Murd asjaolust, et paljud osalevad õpetajad korraldavad oma kodumaal samalaadset festivali, kus temagi on oma lauluõpilastega aastaid käinud.