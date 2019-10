Tellijale

Linavästrik on üks neist tiivulistest, kes suisa peab suitsupääsukeste ja valgepõsksete põldvarblaste kõrval taluhoovil askeldama. Ta on otsekui pereliige, kes jõuab kohale parasjagu siis, kui lumehanged on sulanud ja jäägi katab jõge viimaseid päevi. Kuna varakevadel leidub vähe putukaid ja lülijalgseid, hoiavad linavästrikud alguses veekogude äärde, kus putukaid rohkem. Saabumisaja järgi on lina­västrikku rahvapäraselt kutsutud jäälõhkujaks.