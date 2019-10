Rasmus Puur: Lilled ja kommikarp

Tellijale

Teile meeldib muusika ja olete laulupeol saanud võimsaid elamusi ning mõtlete, mis oleks, kui läheks koorijuhiks õppima. Olete laulnud karismaatiliste ja teid mõjutanud dirigentide käe all. Samal ajal olete kõrvalt näinud, kui keeruline see töö on, ja uurides, kas selle tööga elab ära, saate aru, et see pole võimalik. Te tahate ju peret ja turvatunnet. Me kõik tahame. Eriti, kui uksed on veel valla. Kuna teil pea lõikab, võitegi õppida midagi mõistlikumat, kindlamat. Te loobute. Või kui jätkate, põrkute selle küsimusega taas, kuid hoopis uues valguses, muusikaakadeemiat lõpetades.