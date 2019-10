Karoli Hindriks: Komistamine kuulub ettevõtja elu juurde

Tellijale

Aastatega on Hindriks õppinud, kuidas värvata oma ettevõttesse õiged inimesed, mis on noorele tööotsijale tähtis, ja mõistnud, kui suurt rolli mängib mitmekesisus. Kuigi ta reisib töö pärast palju, asub Jobbaticali peakontor ikkagi Eesti pealinnas, sest just seda puhast ja kaunist keskkonda hindab Hindriks väga.

Paljud pärnumaalased ilmselt ei teagi, millega nüüd tegelete. Avage, palun, oma praeguse ettevõtmise olemust.

Päris palju on sel aastal muutunud! Mul tekkis küsimus, miks asuvad vinged, maailma muutvad ettevõtted enamasti Silicon Valleys. Sain aru, et palju sõltub sellest, et targad inimesed sinna koonduvadki.

Hakkasime otsima lahendust, kuidas ühelt poolt koguda kokku targad inimesed ja teisalt leida ettevõtteid ­linnades, mille peale oma karjääri ehitajad ei oskaks mõeldagi. Liigutame eelkõige tippspetsialiste ja kõrgtehnoloogilise taustaga inimesi.