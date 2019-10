Vaata, millise toote valisid pärnumaalased aasta parimaks

Tellijale

Kuigi aasta toote kandidaate said esitada ka firmad ise, avaldas mitu tootjat üllatust, kuuldes, et on võistlustules. “Kes meid esitas?” küsisid näiteks Pootsi mõisa peremees Marko Põldsam ja Terje Mitev Mahlametsa OÜst.

Huvitav on seegi, et konkursile pakuti enamasti väiketootjate või lausa ühemeheettevõtte valmistatut. Žürii leidis sellele põhjenduse, et väikeettevõtjate väljavaated pildile pääseda on kasinamad kui suurtel ja tunnustus ­aitab neil jõuda uute ostjateni. Samuti läheb mitme suurtootja kaup enamasti ekspordiks ja kohalikud ei teagi, mis siinsetes tehastes ja oma inimeste tööna valmib.