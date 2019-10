Tellijale

Olles lugusid kirjutades kohtunud paljude maal tegutsevate ettevõtjatega, keda keeleinimesed soovitavad maatootjateks nimetada, on mind vallanud kahetised tunded. Esiteks olen olnud suures vaimustuses nende perede pealehakkamisest ja töövõimest. Kui sul on loomad laudas, ei saa nii, et kell viis õhtul lõpetad töö ja lähed koju telerit vaatama. Kui kasvatad vilja, pead sügisel isegi öösel käima kuivatis kontrollimas, kas kõik on ikka korras. Tean, et paljud talunikud isegi ööbivad kriitilisel ajal kuivatisse tehtud voodites. Loomade poegimisel tuleb samuti kogu aeg silm peal hoida.