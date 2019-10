Kuu aja jooksul on Pärnus lõhutud üle paarikümne auto rehvid

Postituses toodi esile, et sageli ei märka inimesed kohe sõiduki katkisi rehve: augud on väga väikesed ja rehv tühjeneb seetõttu aeglaselt.

Peale selle ei teki töökotta minnes kohe kahtlust, et auk on kellegi pahatahtliku teo tagajärg. See selgub tavaliselt siis, kui rehvi parandavad eksperdid sellele pilgu peale on visanud.