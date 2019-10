Linnujahti pidanud Itaalia kütid rikkusid seadust

Eesti jahimeeste seltsi tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnade kohaselt on sellised seadusrikkumised taunitavad ja selts suhtub väga tõsiselt neile saadetud märgukirjadesse. “Eriti arusaamatu on osa välismaiste jahikülaliste puhul see, et nad ju tegelikult teavad tänu koolitusele, kuidas on õige käituda, aga ei käitu selliselt. Nad lähevad mingil põhjusel teadlikult rikkumise teed,” ütles Korts. “Seetõttu on korra tagamiseks vajalik koolitusega kompleksis rakendada karmimaid karistusi ja suurendada korraldaja vastutust. Praeguse regulatsiooni kohaselt vastutab ainult külalisjahimees ise, korraldaja ei pea isegi Eestis viibima, rääkimata sellest, et tal oleks kohustus olla jahipidamise ajal saatjana kõrval.”