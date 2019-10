Sindi Rock 50: kogukonna süda tuksub roki rütmis

Poole sajandi vanusel üritusel on oma jälgijaskond. Paljud sintlased, kes kaugemale kolinud, leiavad Sindi Rockiks tee tagasi kodukanti.

Kunagises Sindi õhtukoolis õppisid 1966. aastal sellised mehed nagu Väino Land, Jüri Vlassov ja Aadi Kärner. Pärast koolitunde saadi kokku ja tehti bändi, et tekstiilivabrikus kohalikele noortele mängida. See oli aeg, mil muusikud pidid esinemise eel läbima komisjoni. Sestap oli võimalik, et lavale ei pääsetudki.