Ettevõtja Timmu Tõke: Inimesed teevad liiga palju asju korraga

Ettevõtja Timmu Tõke usub, et inimesed üritavad tänapäeval kõike kontrollida ja liiga palju asju korraga teha.

On aasta 2009. Istun Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi keldriklassi kolmanda rea pingis. Tagantpoolt kostab klaviatuuriklõbinat. Kiikan selja taha ja näen Timmut: pikka kasvu heledate juustega klassivenda, kelle tähelepanu on musta värvi õunaarvuti ekraanil. Sama päeva õhtul selgitab ta mulle, mis on internetiettevõte. Kuulan ja püüan Timmu mõttelennuga kaasa minna, kuid tulutult.