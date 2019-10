Helle Tamm: Moskvitš polnud aeglane auto

Tellijale

Olin üheksa aastat vana 1949. aastal, mil isa Juhan Tamm ja tema sõbrast autojuht Juhan Paara said autobaasis autojuhina töötades tohutu preemia küttekulude kokkuhoiu eest. Iva oli selles, et minu isa ja Paara korjasid pärast sõda kraavist üles Man Dieseli veoautod, putitasid üles ja hakkasid nendega tööle. Kuna Man võttis tunduvalt vähem kütust kui nõukogude nõuetes kirjas, tekkis tohutu kütuse kokkuhoid.

See preemia oli nii suur, et minu vanemad otsustasid osta Moskvitši. Moskvitše müüdi Tallinnas Pärnu maanteel, pood asus hotellist Palace üle tee. Mäletan, et vabamüügis oli 50 autot. Rõhutan: olin ise selle ostu juures.