Täiskasvanute gümnaasiumi toetuseks kogutakse allkirju

Kahe päevaga on kooli toetuseks allkirja andnud üle 400 inimese. Kommentaaridest nähtub, et õppeasutuse püsima jäämise eest on väljas paljud nii kunagised kui praegused kooli õpilased.

“Pärnu täiskasvanute gümnaasium peab jääma püsima sellisena, nagu see on. Kooli keskkond, ressursid ja kodukord on üles ehitatud selle kooli õppijate individuaalseid vajadusi arvestades,” kinnitab petitsiooni autor. “Peale gümnaasiumihariduse omandamise on võimalik lõpetada täiskasvanute gümnaasiumis põhiharidus. See on õpikoduks ka arvukale hulgale noortele, kes eri põhjustel ei sobitu üldhariduskooli.”

Rahvaalgatuse eesmärk on Sõsojevi sõnutsi näidata riigile, et inimesed vajavad seda kooli sellisena, nagu see praegu on.

Riigi plaanist täiskasvanute gümnaasium oma tiiva alla võtta ja liita mõne muu kooliga kirjutas Pärnu Postimees kevadel. Haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna juhataja Raivo Trummal põhjendas ümberkorraldust siis nii: “Riik on viimastel aastatel investeerinud suures mahus kutseõppeasutuste ja riigigümnaasiumide õppekeskkonna nüüdisajastamisse. Muudatused annavad ka täiskasvanud õppurile võimaluse sellest osa saada.”