Õpetaja on inimene, kes hoolsa aednikuna paneb iga päev tükikese oma mõistusest ja südamest noortele kaasa  

„Tere austatud õpilased ja tänased uued õpetajad! Mul on suur au täna siin, teie ees, direktorina seista,” tutvustas Kristiina ennast kooliperele asendusjuhina. „Tänane päev on kohe eriti imelik: õpilastest on saanud õpetajad. Aga õpetajad ise veedavad mõnusalt aega ning tunnidki pole tavapärase pikkusega.” Lühemad tunnid tegid küll õpilastele rõõmu, kuid mõnelegi võis vastumeelt olla nutitelefonide kasutuse piiramine. Need tuli tunni ajal ära anda.

"Tänu teile, kallid õpetajad, on tänastel vilistlastel nii tugev põhi all, et nad on oma eluteel jõudnud sinna, kuhu nad poleks ilma teieta kunagi jõudnud. Ja tean, et ka mina saan peale lõpetamist uhkusega öelda, et just nimelt tänu teie õpetustele, näägutamistele, naljadele ja eelkõige inimlikkusele jõuan ma elus kaugele ja minust saab hea inimene", võttis Kristiina õpetajate päeva lühidalt kokku.