Galerii: Kihnus lõppes kahepäevane viiulipidu

Kahe päeva jooksul oli võimalik osaleda eri õpitubades, kus said osaleda kõik huvilised ja Kihnu pärimuskooli õpilased.

Kihnu viiulifestival on eelkõige austusavaldus oma saare viiuldajatele. Festival koondab Eesti tippviiuldajaid ja väärtustab just Kihnu traditsiooni. Selle tulemusena lisandub kohalikke viiulimängijaid, paranevad mänguoskused, stiil ja avarduvad teadmised. Tähelepanu on pööratud nii täiskasvanutele kui noortele, kutsudes osalema kõiki, kes huvituvad rahvakultuurist.