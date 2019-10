Rahvusvaheline seltskond arendab Pärnus toitumisgenoomikat

Erasmus+ projekt “How can we feed our genes?” tuleb kokku Pärnus.

Eilsest 11. oktoobrini on Pärnu Koidula gümnaasiumis rahvusvahelise Erasmus+ projekti “How can we feed our genes?” partnerid Hispaaniast, Itaaliast, Hollandist ja Saksamaalt. Tegemist on nutigenoomika, täpsemalt toitumisgenoomika projektiga.