Rüütli tänaval näeb autsaiderkunsti

​Kui Saksa kunstiajaloolane ja arst Hans Prinzhorn pani 20. sajandil aluse psühhiaatri­liste patsientide kunstiloomet koondavale kunstikogule Heidelbergis, oli ta veendunud, et nende kunst on palju sügavam, ehedam ja tõelisem kui pro­fessionaalne kunst, mis on vaid intellektuaalne aseaine.