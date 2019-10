Pärnu otsib kultuuri aastapreemia kandidaate

Loomingupreemia on mõeldud autorile või interpreedile (või kollektiivile), kelle looming on sel aastal tuntavalt rikastanud nii Pärnu kui kogu riigi kultuurielu.

Korraldajapreemia saab kultuurikorraldaja (isik, kollektiiv, selts või ühendus), kelle korraldatud sündmus on tänavu märkimisväärselt rikastanud Pärnu kultuurikeskkonda ja tõstnud Pärnu mainet kultuurilinnana.

Mõlema preemia väärtus on 2000 eurot.

“Igal aastal on linnas uusi ja toredaid algatusi ning üritusi, mis väärivad tunnustamist. Kutsun märkama ja tunnustama kultuurikorraldajaid, kultuuriinimesi ja kollektiive, kelle looming on rikastanud nii Pärnu linna kui kogu riigi kultuurielu ja kelle korraldatud sündmus on tõstnud Pärnu mainet kultuurilinnana,” sõnas Tipp.