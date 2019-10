Rain Jung: Tõeline fänn naudib Pärnu suve

Tellijale

Hea meel oli lugeda Pärnu linna eelarvestrateegiast, et linn on võtnud rohealad oma prioriteediks ja panustab neisse korralikult. Aastaid on räägitud parkide halvast seisukorrast: et nad on vajunud, puude olukord pole kiita. Linnaaednik Anu Nurmsalu näeb oma meeskonnaga iga päev hindamatut vaeva, et seni minimaalsete vahenditega saavutada maksimaalne tulemus. Pärast õnnestunud või ebaõnnestunud haldusreformi on tekkinud olukord, kus pargid vajavad uusi lahendusi.