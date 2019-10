MMi kuues mees paneb ette pagaripõlle

Tellijale

“Ehkki pole ma väga suur toidutegija, meeldib mulle väga küpsetada ja mu suur lemmik on juustukook, mis mul tavaliselt tuleb väga hästi välja. Lubasin Rakveres Eesti meistrivõistlustel Virumaa Teataja ajakirjanikule, et küpsetan kergejõustiku MMi ennustusvõistluse võitjale juustukoogi. Sel nädalal kavatsen lubaduse täita,” rääkis Dohas tänavusel neljandal kümnevõistlusel hooaja tippmargi püstitanud spordimees, kelle teada on tema küpsetisele päris tihe konkurents. “Lõpu eel oli vist kümmekonnal ennustajal võidušanss,” oli ta mitme tuhande kilomeetri kaugusel paralleelselt käiva mõõduvõtuga kursis.