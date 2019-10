Linn asub valima aasta terviseedendajat

Terviseedendaja aunimetusega väärtustatakse neid Pärnu linna elanikke, kelle tegevus on käesoleval aastal aidanud kohalikku tervise edendamist märgatavalt arendada, kes on silma paistnud ja olnud +eeskujuks oma tervislike või sportlike eluviisidega.

„Tervise edendamine on kogukonnas oluline ja seda saab toetada vabatahtliku tegevusega. Kui inimesed omal initsiatiivil midagi toredat ja kasulikku ette võtavad, soovides kaaslinlaste elu paremaks muuta, on see meile kõigile suureks eeskujuks ja väärib tunnustamist,“ märkis Nirk.