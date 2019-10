Andri Arula: Miraaž kunstisadamast

Tellijale

Artiklis muutub linnalt ja riigilt küsitav lisainvesteering sujuvalt küll 315 000 euroks, kuid mis see 15 000 lisaeurot ikka ära ei ole. Soosaar kirjutab: “Eriti, kui arvestada, et piirkondliku konkurentsivõime raha – umbkaudu kaks miljonit – on olemas ning Pärnu linna ja riigi kaasfinantseering kaks korda 235 000 ehk 470 000 eurot samuti tagatud, on pikka aega kestnud läbirääkimistega riigihange andnud ehituse hinnaks ligemale kolm miljonit eurot. /…/ Lisavajadus üldkuludeks ja kopa maasse löömiseks on umbes 600 000 eurot.”