Toomas Kivimägi: “See ei ole reform, see on vandalism”

Lähme ajas tagasi. Kehtiv kogumispensionide süsteem loodi aastal 2002. Keskseks tõukeks elanike vananemisega kasvav surve pensionikassale. Esimene sammas on läbinähtavalt vähene, tagamaks väärikat äraelamist pensionipõlves. Teine sammas loodigi seda tühimikku täitma. Praeguseks on sinna kogutud (üüratud) 4,48 miljardit eurot. Selle taga on kohustuslikkus, ent ka atraktiivne kogumissüsteem: paned ise ühe osa, paneb riik kaks osa kõrvale (kaks protsenti pluss neli protsenti).