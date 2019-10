Pärnumaa vutitiimidele terendab järgmine liigatase

Vändra Vapruse vutimeeskond võib senise hooajaga rahul olla, tõrvatilk meepotis on vaid mõni ülisuur kaotus.

Kõigil kõrgemates liigades osalevatel Pärnumaa jalgpallimeeskondadel on šanss tšempionaadi lõpusirgel pääseda tulevaks hooajaks aste kõrgemale: neli vooru enne meistrivõistluste lõppu on esiliiga kohas kinni Vändra Vapruse tiim, meistriliiga üleminekumängudele on lähedal Pärnu Vaprus, esiliiga kohta noolib Pärnu jalgpalliklubi.