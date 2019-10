Naali-Marie Liivrand: Omavalitsus sunnib majaomanikku kerjama

Tellijale

Mis on koormis lahtiseletatult? See on tasuta, sunnitult ja karistuse ähvardusel tehtav töö või teenus. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) 36. paragrahv ja Pärnu linna heakorraeeskiri on just sellist tööd võimaldanud määrata majaomanikele kohustuslikus korras, kuigi Eesti Vabariigi põhiseaduse 29. paragrahv keelustab sunniviisilise töö. Meil leiavad valitsus, õigusorganid, ametnikud ja rahvaesindajad nii riigikogus kui volikogudes, et kui põhiseaduse 157. paragrahv annab õiguse omavalitsustele kehtestada koormisi, on kõik JOKK ja mingit vastuolu põhiseadusega ei ole. Seaduste koostamisel kehtivad reeglid, et seaduse iga järgnev paragrahv peab järgima eelmisi ega saa neid tühistada.