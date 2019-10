Londoni Arsenali mängija tuleb Pärnusse Läti koondiselt punkte noolima

“Selge on see, et vastasel on hea aastakäik, millest annab aimu see, et U19 koondise aegadel võideti Eestit 5:0 ja valikturniiril on ka punktiarve avatud, kui pärast 0:1 kaotust Poolale mängiti 1:1 viiki Serbiaga. Ent statistika on näidanud, et pallivaldamise protsent oli sama nagu meil Poola vastu, aga tulemus positiivsem,” rääkis koondise loots enne matši. “Kindlasti tahavad nad meie vastu mängu domineerida ja oleme valmis nendeks käikudeks, mida nad seniste mängude jooksul on kasutanud. Kuid sisetunne ütleb, et nad ei pruugi nii sirgjooneliselt mängida kui eelmistes mängudes.”