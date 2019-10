Neljanda põlve tallinlane avastas külast pärisinimesed

Tellijale

“Minu viga oli võib-olla selles, et ma jäin liiga pikalt Tallinna,” arvab Maarja ja tõttab lauale tooma Kabli Pagari hommikuvärsket kohvikõrvast. “Siin on inimesed päris. Kui sa kellegagi räägid, kuuled, mida kusagil tehakse, aga Tallinnas sa oled mingi keegi, kuigi mul läks seal ka hästi: mul on oma ettevõte, Toompeal pisike kohvik, mille sõbrannaga kahekesi tegime. Kui seal on vaja suuremaid peolaudu valmistada, sõidan päevaks-paariks appi.”