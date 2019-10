Kaiu Kustasson: Mu elus pole kõik päris kuld olnud, aga naeran ikka

Tellijale

Pikaaegse Pärnumaa spordiliidu juhi näole ilmub lai naeratus, kui ta võtab mind oma koduväravas vastu. “Tere tulemast, mina olen Kuld Lõvi talu pere­naine,” ja ulatab terekäe. “Astu edasi, pirukad just tulid ahjust.”

Ehkki Kustasson on kehaehituselt õbluke, on tervitus mehine: tajun, kuidas surutud käsi on ­läbi käinud kõigi meie spordisanga­rite pihust. On ta ju pool sajandit siin spordielu kureerinud.

Alati rõõmsameelne ja särav daam tunnistab tagasihoidlikult, et mingi jälg temast on siinsesse spordiellu siiski jäänud, aga mitte suur, sest tema jalanumber on vaid 37.

Olete nüüd kümme kuud pensionipõlve nautinud. Ega te kahetse, et jätsite sporditöö?

Olen oma otsusega ääretult rahul. Mõtlesin seda juba ammu, et kui 70 aastat kukub, on ilus aeg ära tulla ja anda võimalus noortele, uutele tegijatele. Põlvkondki on ju vahetunud. Sporditegemise kombedki. Asjad on hoopis teisiti kui tol ajal, kui mina alustasin. Olen selle otsusega tõeliselt rahul.