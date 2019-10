Pärnu-Jaagupi lapsed uudistasid Silma õppekeskuses Läänemere elustikku

Õpilastel avanes võimalus ranna ääres ise kahvaga püüda vees elutsevaid selgrootuid. Selleks paigutati veeselgrootud suurde vanni, kuhu koos mudaga sattus muudki. Seejärel tuli nad panna puhtasse vette väiksemasse vanni, kust omakorda ükshaaval lusikaga petritassile. Lapsed said hiljem leitud loomi mikroskoobi all uurida ja välimäärajaid kasutades isendeid tuvastada. Õpilased tutvusid kiili- ja sääsevastsete, ujurite, kaanide, selgsõudurite ja teiste selgrootutega, kes elutsevad rannaäärses vees.

Programmi teises pooles kogusid nooremad õpilased teadmisi Läänemere lindude ja imetajate kohta. Saadi teada, et Läänemeri on suhteliselt mage ja et siin elavad hall- ja viigerhüljes ning pringel. Veel õpiti märkama lindude iseloomulikke tunnuseid ning digitaalseid välimäärajaid kasutades määrati neid rühmatööna. Tutvuti ning õpiti eristama hall- ja viigerhüljest. Käidi binokliga linnuvaatlustornist sulelisi vaatlemas, räägiti, kuidas mõjuvad lindudele tuulegeneraatorid ja elektriliinid.