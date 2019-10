Suur pildigalerii: Tõstamaa sügisjooksu esikoha noppis triatlonitšempion

„Väga tore on näha, et jooksule tullakse kaugemaltki ja osalejate hulgas on noori, kelle vanemad või vanavanemad on sellest võistlusest aastate jooksul osa võtnud,” ütles Tõstamaa sügisjooksu eestvedaja Toomas Rõhu. „Meil on seina peal vanad protokollid väljas ja noored uurivad, kuidas kannatavad nende ajad võrdlust isade-emade või vanavanemate kunagiste tulemustega.”