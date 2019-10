Silvia Paluoja: Maapõueseaduse kiire muutmise küsimärgid

Tellijale

Keskkonnaameti kolmik on esinduslik: maapõuebüroo juhataja ja spetsialistid. Neile saab selgeks, et lavassaarlastel pole kusagile taganeda, sest ühel pool alevit algab raba ja teisel pool haigutavad nõukogudeaegsete karjääride armid. Viimast tükki tahab tühjaks haugata erafirma. Geoloogilise uuringu luba tal veel ei ole, kaeveloani viib käänuline tee.

Halduspiiride muutmise järel kulges Lavassaare alevi elu Pärnu linnas rahulikult, kuni saadi teada, et riigimaade oksjonil on Kalda ja Tööstuse kinnistu omandanud ettevõtja, kes rahvakoosolekul saaliga silmitsi seisab. Tema ärihuvi on mõistetav, aga niisama mõistetav on kohalike viimane õlekõrs: looduskaitsealuse kõre asuala, mis jääb plaanitava karjääri naabrusse.