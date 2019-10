Kalev Vilgats: Kitse koht oleks Pärnus

Tellijale

Nagu selgub uudisest, pole sellest maalist varem midagi teatud ja kunstniku monograafiaski ei ole seda üles tähendatud. Kui arvestada, et 1950. aastast tegutses Kits vabakutselisena, võib selliseid üllatusi kogu Eestist veel tulla. Eks vabakutseline võttis ilmselt vastu igasugused tellimused ja hea oli, kui ei pidanud oma taieses kiitma parasjagu valitsevat ideoloogiat. “Pärnu jõgi” on väärt parimat ekspositsioonipinda ja minugi soov on, et see teos pandaks välja Pärnus.