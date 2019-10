Retroautod teevad paraadsõidu maanteemuuseumi

“Maanteemuuseumi viiv tee on vana käänuline postitee kurviliste tõusude ja langustega, mis on omamoodi põnev,” iseloomustas nostalgiaautosid koondava klubi eestvedaja Martn Veltmann teed.

Ta ei osanud öelda, kui palju Ladasid laupäevale retkele stardib, kuid loodetavasti on neid niisama palju kui suvisetel väljasõitudel, kui üheskoos on liigutud paarikümne autoga. Veltmann lisas, et kui huvilisi leidub, saab Ladade karavaniga liituda tee pealgi.

“Üldjuhul on tegemist hobiautodega, mida talvel soola sees ei lörtsita, sest muidu poleks kevadeks enam midagi järel,” märkis Lada Ride’i eestvedaja. “Viimane ühissõit tuleks just selle pärast kaasa teha, et see ei jääks talvel kripeldama.”