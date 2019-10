Ühisgümnaasiumi esindus osales rahvusvahelisel keskkonnakonverentsil

Projekti eesmärk on tõsta osalejakoolide ja nende kogukondade keskkonnateadlikkust ja rakendada nii keskkonnasäästlikumaid käitumismustreid.

Kaasa lööb kuus kooli: üks Eestist, Itaaliast, Bulgaariast, Portugalist, Prantsusmaalt ja Hispaaniast. Kõik konverentsist osa võtnud tutvustasid ettekandes oma linna ja riigi kestlikkust.

Ühisgümnaasiumi õpilased rääkisid rohegaasibussidest, tasuta ühistranspordist, linnalehmadest, renditõukeratastest, aga ka elektritaksodest ja linnamesilastest.

Itaallaste ettekandest selgus, et Catania seisab silmitsi suure probleemiga: 1000 inimese kohta on autokasutajaid 700, mis statistiliselt on riigis suurim näitaja, see omakorda tõstab õhusaaste protsenti ja liiklussurmade arvu. Lahendusi otsitakse ühistranspordivõrgu laiendamisest ja tasuta sõiduõigusest üliõpilastele.

Autode rohkusest tulenev õhusaaste on kõrge Hispaanias Valenciaski, kus kohalikele õpilastele korraldatakse palju rattaretki.

Nagu Eestiski organiseeritakse Bulgaarias koristustalguid, moes on pakendivabad poed, populaarsust kogub zero waste challenge ehk jäätmeteta elustiil ja prügikorjamise rakendus Litterat.

Prantsusmaa delegatsiooni kõneles Strasbourgi rattateevõrgustikust, jalakäijate tsoonidest ja eeskujuliku transpordivõrgustikust. Prantslaste seas on edukaks saanud rattarenditeenus ja populaarsust kogub autode jagamisrakendus Citiz Car Sharing.

Portugalis, Algarves on palju avalikke joogivee võtmiskohti, et vältida plastpudelites vee ostmist. Ka vihmavee kogumine on väga levinud. Portugallased tõid eeskujuks Algarve Medi muusikafestivali, mis keelustas festivalialal plastnõude müügi.

Kokkusaamiselt jäi kõlama Catania ülikooli professori Giuseppe Inturri väga oluline sõnum: “Vale on propageerida keskkonnasäästlikkuse vajadust argumendiga, et planeet Maa vajab päästmist. Tegelikult vajab päästmist inimkond! Keskkonna kahjustamine maksab kätte just inimestele endile: autode liigkasutamine põhjustab liiklusõnnetusi, õhusaaste linnades põhjustab terviseprobleeme ja alandab oodatavat eluiga, autodest tekkiv lärm tõstab stressitaset ja tekitab depressiooni, ookeanide saastatus toob meie lauale mürgise kala, üha sagenevad põuad põhjustavad näljahädasid ning aina vihasemad orkaanid suuri kahjusid.”