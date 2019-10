Helle Kullerkupp: Mida ma arvan kultuuritempli ahistamisest?

Tellijale

EKRE liikmete välikoosolek 26. septembri õhtul kultuuriklubi Tempel ukse ees päädis meedias oodatava vastukaja ja samasoolembeliste sõimuvalinguga avalikus meedias. Avalikkusele on teadmata, kuidas Pärnu Postimehe ajakirjanik Eno-Gerrit Link vaikselt koosolekupidajate selja taga end tutvustamata ja luba küsimata vestlust lindistas. Samal päeval kell 21.29 oli lindistus Pärnu Postimehe meedias kuulatav, sest fotograafiga tekkis samuti arusaamatus. (Toimetuse kommentaar: ajakirjanik tutvustas end ja selgitas, et kajastab üritust. Kaamera, millega ta vestlust salvestas, oli tal terve aja nähtaval kohal käes. Kõnealune videosalvestis on Pärnu Postimehe veebis üleval siiani. Tava kohaselt ei pea avalike ürituste kajastamiseks eriluba küsima.)

Kogunenud seltskonna juurde kargas fotoaparaadiga tütarlaps ja asus samuti end esitlemata ja luba küsimata pilte tegema. Kogunejate protesti peale tuli tutvustus ja tagantjärele luba. Fotograaf Lilli Tölbi kaaslane, kes ennast õhtu­pimeduses asfaldile istuma sättis, arvas, et tänaval suudlevad noormees ja neiu on temale vastik vaadata. (Toimetuse kommentaar: fotograaf ei tundnud asfaldile istunud naist.) Teet Roosaarele meeldivad jälle kaks suudlevat naist. Sellised need pärnakad on.