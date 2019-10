“Kohtusime narkomaaniga, kes oli juba pikalt olnud sõltlane. Ta nägi nii korralik välja, et ma ei olnud kindel, kas tema ongi see, kellega me kohtuma tulime. Arvasin, et me kohtume ikka mõne eluheidikuga,” avaldab noor näitleja Ruuben-Joosua Palu.

FOTO: Carolina Tagobert