Pärnu rehvilõhkujat pole ikka veel tabatud

Uurija sõnade kohaselt on politsei on kogunud infot ja läbi vaadanud suurel hulgal kaamerate salvestisi, kuid paraku pole seni lõhkujat tabada õnnestunud.

“Rehvi läbitorkamine ei võta kuigi palju aega, mistõttu võib see jääda märkamatuks, kuid palume siiski inimestel olla tähelepanelikud,” sõnas Konts. “Kui teile tundub, et olete sattunud süüteo toimepanekule peale, tuleb sellest kohe teada anda numbril 112, et politsei saaks kiiresti reageerida.”