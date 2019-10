Heli Künnapas: Pärnu-Jaagupi muusikakool ei koli

Tellijale

Kohal olid nii vallavanem Jane Mets kui abivallavanem Tarvi Tasane ning volikogu esimees Ülle Vapper. Kohtumise algatasid muusikakooli õpetajad ja lapsevanemad, kuna eelmisel nädalal avastasime kogemata volikogu viimase istungi videolindistust kuulates, et Pärnu-Jaagupi muusikakooli kolimine on arengukavva lisatud. Protokollis pole selle kohta sõnagi. Põhjendus oli, et see on arengukava osa, nii et ei peagi eraldi protokollis olema.