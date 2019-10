Tellijale

Jääb mulje, et vähemalt Pärnus ootab omavalitsus kohalike probleemide lahendamisel korraldust ülaltpoolt, lõpetamaks rahva ootustega vastuollu minevat algatust. Enamgi, võimukoalitsiooni käitumisest võib järeldada, et opositsioonipoliitikute korduvad arupärimised, ettepanekud ja taotlused ei maksa paberitki, millele need on kirja pandud.