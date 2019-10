Tempel alustab rännujuttude õhtuga ja otsib maailmarändureid

“Käisin välja idee ja põrgatasin Andresele palli. Ta mõtles natuke ja põrgatas mulle siis vastu. Asusime arutama, kuidas saaks selline sari võimalikuks. Ja olen väga tänulik, et Andres oma ruumidesse mind lasi ja me saame hakata sellisel kujul koostööd tegema,” lausus Kõrre.

Et sari saaks sisukas ja mitmekülgne, ootavad mehed nüüd endaga ühendust võtma neid inimesi, kes on ringi rännanud või kuhugi põnevasse paika oma elus sattunud ning valmis sellest teistelegi rääkima umbes tunni aja vältel. Mida kaugem ja eksootilisem, seda ägedam. Alati ei peagi koht olema nii tähtis, vaid rõhk võib olla reisimisviiside tutvustamisel.

“Reisimine ei piirdu ainult sellega, et ostad lennupileti edasi-tagasi. On ka võimalik rännata mootorratta, laeva, rongiga,” selgitas Kõrre. Väga huvitav oleks kuulda, kui mõni on hääletades kusagil ära käinud.