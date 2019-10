Hõimupäev toob Pärnusse virtuoosid ja rahvamuusikute orkestri

Koolitus vältab reedest laupäevani Pärnu ingerisoomlaste seltsimajas ja sinna on korraldaja Kaija Rytköneni sõnutsi oodata 35 rahvamuusikaga tegelejat. Pea pool osalejatest on muusikaõpetajad ja tuntud rahvamuusikud kogu Eestist. Järveläte juhendamisel õpitakse selgeks Soome rahvamuusikapalad.

“Arto ja Antti Järvelä on tuntud kui Kaustinen-stiili etendajad ja tegutsenud rahvamuusika tipus üle 30 aasta,” tutvustas Rytkönen. “Arto Järvelä on töötanud rahvamuusika õpetajana Sibeliuse akadeemia rahvamuusika osakonnas juba 1988. aastast. Antti Järvelä on viimase seitsme aasta jooksul muutnud Soome rahvamuusikaelu oma suure Orivesi All Starsi projektiga – selle ansambli 100 mängijaga esines ta tänavu suvel Viljandi folgilgi.”