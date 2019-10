Anneli Vridolin: Autodroomile sobivamat asukohta ei kaaluta

Tellijale

Vallaametnikud on politseikoolile lubanud “palju maad, kus autodroomi laiendada” ja kool nõuab seda agressiivselt taga. Nii ripub Paikuse kohal juba esimestest, ligikaudu kahe aasta tagustest laiendusteemalistest aruteludest politseikooli ähvardus kolida ja on kõlanud Erkmanni valjuhäälne küsimus “Aga mis siis saab?”.

Kõnealusest alast mõlemale poole jäävad suured elamupiirkonnad on sellest pildist ja aruteludest kui välja lõigatud. Sobivamat asukohta ei kaaluta. Terviseameti soovitatud keskkonnamõjude hindamine on tegemata. Liiklussageduse andmed puuduvad. Sellises olukorras on huvitav, et omavalitsus on Erkmanni väitel kõiki üksikasju põhjalikult kaalunud.