Tekstiilikunstnik avab “Piiramatu silmapiiri”

Tellijale

Itaalia näituse kuraatorile Barbara Pavanile pakkus huvi see, kuidas eesti kunstniku töödes on traditsioonilise seinavaiba Baltikumi käsitöökoolkond põimitud uuendusliku kunstilise figuuri ja isikupärase stiiliga.

“Tema töödes on lõpmatud silmapiirid või jooned. Võiks isegi öelda, et tema tööd on silmapiiritud: üksteisega hulganisti ristuvad jooned loovad multitasandid, kus inspiratsiooniallikad juhivad vaataja pidevalt oma pilgu piire ületama. Kunstnik ei võta omaks enne kehtestatud ruumi, aja, vormi, sisu ega materjalide piire,” iseloomustas Itaalia ekspert. “Kunstniku loovuse horisondi laius sõltub otseselt tema isikliku vaatenurga kõrgusest ja see, kes valib vertikaalse marsruudi ohtliku tee, võib näha kaugemale.”