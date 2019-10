Paikusel kaaluti kunsti jõudu

Ettevõtmise tulemina valmib muusikal, mis kantakse ette tuleval aastal viimasel kohtumisel Ungaris. Osatäitjad on teise ja kolmanda kooliastme õpilased kõigist osalejariikidest. Stsenaarium kirjutatakse kohtumistel ja kodutöödena ühiselt, interaktiivsete dekoratsioonide eest kannab hoolt Paikuse kool ja muusika kirjutab Portugali kooli muusikaõpetaja Rogerio Ramos, kes on omal maal tuntud muusik. Dirigeerib õpetaja Ungarist, kreeklased loovad kostüümid, itaallased kirjutavad viie riigi versioonidest muusikali sõnalise osa. Eestis luuakse kuulsate kunstnike stiile kasutades muusikali poster.

Projekti kandvad teemad on muusika ja kunst ning alates esimesest kohtumisest Kreekas lähtuti antiikaja muusadest, kes kaunistavad projekti logo ja on läbivad tegelased tulevases muusikalis.

Noored arutlesid ühes töötoas selle üle, mis see kunst üldse on, ja ühiselt tõdeti, et kunstil on suur jõud, sest selle nautimine ja loomine annab meile emotsioone, milleta elu oleks hall ja igav.