Inimene, kellel oli südant see kutsikas praeguste ilmadega suvalise tühjalt seisva ehitise külge siduda, on keegi meie seast. Sellel koeralapsel vedas, ent kui paljud hüljatud lõpetavad metslooma hammaste vahel või autorataste all?

FOTO: Pärnu kodutute loomade varjupaik