Galerii: Jaak Sooäär ja Riho Sibul tõlkisid muusikasse Juhan Liivi luulet

Kitarrist Sooäär avastas Juhani Liivi tundeküllase maailma juba koolipäevil. Taasavastas ta selle võlu Liivi 100. sünniaastapäeva eel ja see inspireeris teda muusikat looma.

“Paljud Juhan Liivi luuletused on justkui eile kirjutatud ja sobivad tänapäeva Eesti eluolu iseloomustama: nende luuleridade sotsiaalne teravus justkui kirjeldaks olukorda praeguses Eestis,” ütleb Sooäär.

“Sibul, Kelp ja Lillepea on minu lemmikmuusikud Eesti rokilaval. Neil kõigil on väga tugev isikupära. Nad kõik olid algusest peale valmis Juhani teemadel kaasa mõtlema ja kaasa mängima,” avaldab Sooäär. “Riho Sibul on suurepärane Liivi tekstide mõtestaja ja ta kasutab selleks isepäraseid vokaalseid värve, eriti tumedamaid tämbreid.”